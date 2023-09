Lecce-Napoli 0-4 | D’Aversa | “Troppe disattenzioni | mancata determinazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) “Il risultato non fa onore alla nostra prestazione, ma certamente abbiamo concesso”. Queste le parole di Robertoai microfoni di DAZN in seguito alla sconfitta del suoper 4-0 contro il. “Sia oggi che contro la Juventus, a prescindere dalla forza degli avversari, abbiamo sprecato qualche occasione di troppo. Sia quando si difende, ma soprattutto quando in fase offensiva, bisogna avere quellain più che in questa partita ci è. È indubbia la superiorità tecnica del, ma quello che ha fatto la differenza è proprio la. I gol e le occasioni sono importanti, ma è l’atteggiamento che conta, non è possibile concedere queste occasioni ad un ...