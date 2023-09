Lecce | D’Aversa | «Non sono queste le partite che dobbiamo vincere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato a DAZN al termine della sfida di Serie A contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni Roberto, allenatore del, ha parlato a DAZN al termine della sfida di Serie A contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Krstovic va rifornito un po’ di più. Sta giocando sempre, ha anche giocato in Nazionale, è stato servito poco. Oltre a far giocar bene la squadra è un giocatore che ti ruba il tempo. Siamo andati poche volte al cross, avremmo dovuto cercarlo di più. Anche in occasione del secondo gol abbiamo perso palla perché non abbiamo servito il centravanti. Abbiamo commesso qualche errore ma sotto l’aspetto della volontà non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Probabilmente il risultato è troppo largo ma la sconfitta è meritata. Non ...