Lecce | D'Aversa | 'Krstovic andava servito di più Abbiamo concesso troppo'

Lecce , D'Aversa: "I due rossi? Sbagliati. Col Napoli non giochiamo per pareggiare". Le parole del tecnico giallorosso

...stigard con un gran balzo: l a difesa del, impostata a zona, ha perso subito le misure e il ... D'aveva preparato la partita sulla difesa e ripartenza, schierando a uomo in mezzo al campo ...... passa in trasferta sul campo del. Al Via del Mare finisce 4 - 0 per i partenopei grazie ... portandosi momentaneamente a - 1 dall'accoppiata di testa Inter - Milan, mentre gli uomini di D',...

Lecce, D'Aversa: "C'è una differenza tra Juve e Napoli" Tuttosport

Lecce, D'Aversa in conferenza: "Napoli palleggia a differenza della Juve. Osimhen tra i top in Europa" Tutto Napoli

Brutte notizie per quanto riguarda il primo anticipo della settima giornata di campionato in Serie A, in Lecce-Napoli.Nella serata di martedì, infatti, la ‘Vecchia Signora’, ha battuto all’Allianz Stadium la vera sorpresa di questo primo scorcio del campionato di Serie A di quest’anno, ovvero il Lecce di Roberto ...