Lecce | D’Aversa | “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRoberto, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “Ha ragione Marcolin quando dice che Krstovic non va lasciato solo e va rifornito un po’ di più. Sul secondo gol abbiamo concesso loro la palla e loro sono devastanti. Nel primo tempo eravamo partiti bene, abbiamo commesso degli errori. Ainon. Il secondo gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, ma abbiamo concesso noi qualcosa anche oggi”. Su Strefezza: “Non ho ancora la possibilità di far giocare altri, è normale che qualche difficoltà ci sia. Siam venuti meno in determinazione nella parte finale. Sul calcio d’angolo potevamo fare gol. Kvara con ...