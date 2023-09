Lecce da record | Napoli e Garcia già avvisati

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 settembre 2023) Una statistica certifica l’ottimo momento del. I pugliesi hanno numeri da: gli azzurri sonoper il match di oggi. Manca sempre meno al calcio d’inizio di, match valido per la settima giornata di Serie A. Ildopo la bella vittoria contro l’Udinese deve confermarsi per recuperare ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Ildovrà affrontare unin grande forma che precede gli azzurri in campionato. A testimonianza dell’ottimo stato di forma dei pugliesi c’è un dato che mette paura al. Ilspaventa il: il dato L’ottimo avvio di stagione delha sorpreso molti tra gli addetti ai lavori. Pantaleo Corvino, ...