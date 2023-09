Lecce | Baschirotto | 'Risultato un po' bugiardo Noi abbiamo fatto piccoli errori'

Le parole di Luca Marelli , ex arbitro e moviolista di DAZN, sull’espulsione di Baschirotto in Monza-Lecce . I dettagli Dagli studi di Dazn, Luca ...

Sono 26 i Convocati di Roberto D'Aversa in vista della sfida che vedrà il Lecce affrontare il Genoa per la 5a giornata di Serie A....

“Per noi bisognava togliere il cartellino rosso e passare all’ammonizione. Marinelli fa la scelta giusta in campo, è istintivo e a me piace. ...

Il tabellino di- Napoli 0 - 4 16' pt Ostigard, 6' st Osimhnen, 43' st Gaetano, 50' st Politano (rigore)(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic,, Gallo (16' st Dorgu); Rafia ...Il Napoli travolge ilcon una partita più che convincente. Solo tre sufficienze tra i giallorossi, conin giornata decisamente no. Bene la squadra di Garcia, con Kvaratskhelia tornato a grandissimi ...

Lecce, Baschirotto a Dazn: "Napoli forte e con qualità, ma il risultato un po' bugiardo" CalcioNapoli24

Lecce-Napoli 0-4 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 7ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...Lecce, 30 set. - (Adnkronos ... pennella un cross al bacio per l'ex Lille, che salta alle spalle di Baschirotto e di testa manda il pallone prima sul palo e poi in rete. Il tridente del Napoli ...