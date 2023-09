Lecce 0-4 Napoli | gli azzurri vincono e convincono anche in difesa | un gol subito in tre partite

(Di sabato 30 settembre 2023) Si è da poco conclusa la partita delcontro il. La squadra di Rudi Garcia ha portato a casa una vittoria in un campo difficile, con degli avversari che, fino alla partita con gli, erano considerati la vera rivelazione di queste prime giornate del campionato di Serie A. Oltre la vittoria, però, L'articolo

Lecce - Napoli 4-0, Gli azzurri conquistano i 3 punti con le reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano su rigore. Secondo successo di fila per la ...

AGI - Seconda vittoria consecutiva per il Napoli , che nel primo dei tre anticipi della settima giornata di Serie A, passa in trasferta sul campo del ...

Napoli-Lecce 0-4, di fatto il Napoli è tornato. Negli studi di Sky si commenta la vittoria del Napoli per 4 a 0 sul Lecce di D’Aversa. Il titolo ...

Il video con gli Highlights e i gol di Lecce-Napoli 0-4, match della settima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare i giallorossi partono ...

Ilconduce 1 - 0 sulalla fine del primo tempo dell'anticipo della settima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere sin qui ..., la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle del. I top e flop di: il tabellino del match ...

Serie A, Lecce-Napoli 0-4: i partenopei sbancano il via del Mare - Sportmediaset Sport Mediaset

Lecce-Napoli 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LECCE (ITALPRESS) – Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto della classifica, scavalcando proprio i salentini e restando ...Il Napoli sorpassa così la formazione salentina - nonché (provvisoriamente ... non può proprio sbagliare il raddoppio. Il Lecce dimezza le distanze e riapre la gara al 57', ma è tutto inutile perché l ...