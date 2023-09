Le vittime nascoste dell’invasione russa in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 settembre 2023) Volontari, giornalisti, insegnanti, semplici cittadini. Sono . Colpevoli solo di vivere in un territorio occupato, sono interrogati, rapiti, detenuti, torturati e fatti scomparire. A quasi un anno di distanza dalla conferenza che abbiamo tenuto a Roma sulle sparizioni forzate, in cui venivano segnalati trecento casi documentati di civili ucraini presi in ostaggio dalle forze armate russe, ci troviamo davanti a un’escalation di brutalità che si manifesta ben lontano dai riflettori, perché il capillare controllo degli occupanti non lascia permeare (quasi) nulla e il lavoro di raccolta e verifica di dati risulta enormemente difficile. Eppure, è proprio in quelle zone che vengono perpetrati i peggiori crimini internazionali sulla popolazione. A maggio 2023, il ministero degli Affari Interni dell’ha segnalato ventitremila persone ...