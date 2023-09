Le parole che voglio dirti | recensione del film con Michael B Jordan

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 30 settembre 2023) Il: Leche, 2021 Regia: Denzel Washingont. Cast:B., Chanté Adams, Jalon Christian. Genere: Romantico, drammatico. Durata: 131 minuti. Dove lo abbiamo visto: su Netflix. Trama: Schierato in Iraq, il sergente Charles scrive un diario di amore e consigli per il figlio neonato. Tornata a casa, Dana Canedy rivisita la storia della sua relazione che cambierà la vita con lui e della sua devozione duratura per la sua famiglia. Arriva oggi su Netflix Leche vorreidel 2021 diretto da Denzel Washington e adattato dall’omonimo libro di Dana Canedy, che racconta la storia vera dell’eroe di guerra americano Charles Monroe King, purtroppo perdendosi nell’oceano di ...