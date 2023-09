Le Jardin di Hermès

Leggi su panorama

(Di sabato 30 settembre 2023) Proteggere senza nascondere. Avvolgere senza intralciare. Nadège Vanhee-Cybulski, direttrice creativa didal 2015, presenta la sua ultima collezione prêt-à-porter in un prato dove i fiori e l’erba alta invitano a un momento di relax (la maison ha specificato che tutte le piante utilizzate per la scenografia della sfilata saranno ripiantate in un‘ottica di circolarità e di rispetto per la natura, ndr). Le modelle camminano tra i fiori, in abiti leggeri che seguono ogni movimento e scoprono - senza eccesso - talvolta una spalla, una scapola, un accenno di décolleté. Tessuti e tinte, curve e colori dialogano tra loro ed ecco comparire un caban dallo spirito equestre che dondola su una minigonna in maglia di seta a coste; un abito in cotone ricamato con motivi Sacre de l’été; una giacca-grembiule da accompagnare a un pantalone in twill di seta lavata o una gonna ...