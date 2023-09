Lazio | Zaccagni è finito nel mirino di Giuntoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Mattianeldella Juventus e dicome alternativa a Berardi, l’esterno dellaè in scadenza nel 2025 Mattianeldella Juventus e dicome alternativa a Berardi, l’esterno dellaè in scadenza nel 2025. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero andare all’assalto dell’attaccante in vista della prossima stagione. Un profilo che piace molto alla dirigenza.