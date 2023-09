Lazio | Sarri | 'Siamo sulla strada giusta Immobile? Vi dico se sarà pronto per la Champions'

Il Milan di Pioli insegna che i derby sono sopravvalutati . Aveva ragione Zeman: sono partite che assegnano tre punti come le altre. Si può perdere ...

Milan O - Si riferma la Lazio . Il Milan vince a San Siro per 2 - 0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla ...

Vittoria del Milan a San Siro per 2-0 contro una Lazio che pensa solo a difendere, e lo fa anche male. Una sconfitta che pesa per la formazione di ...

Altro anno, solito epilogo. Il Milan a San Siro batte di nuovo la Lazio con il terzo 2-0 consecutivo in campionato al Meazza. Stavolta la squadra di ...

Al termine del match mister Sarri intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, il ...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a DAZN al termine della sfida persa 2-0 contro il Milan: "Abbiamo fatto un primo tempo notevole, dove abbiamo creato tante situazioni senza tramutarle i ...