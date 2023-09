Lazio | i convocati per il Milan | la scelta su Romagnoli

Il Torino ha comunicato i convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio . Da segnalare il ritorno di Vojvoda , out i soliti Djidji, Zima...

Il tecnico laziale Maurizio Sarri ha convocato 23 giocatori per la partita contro il Milan delle 18. La lista completa: Portieri : Mandas, Provedel, Sepe. Difensori : Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, ...In casa ha ottenuto 3 vittorie su 3 partite giocate (2 - 1, Salernitana 2 - 0 e Genoa 1 - 0), ... Nel Lecce: lo squalificato Kaba, gli infortunati Dermaku e Banda e i giovani nonBorbei, ...

La lista dei convocati di Sarri per Milan-Lazio, big match valido per la settima giornata di Serie A: manca Basic e scelta presa su Romagnoli ...Alle 18:00 di oggi andrà in scena Milan-Lazio. L’allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la gara valevole per il settimo turno di Serie A: Pellegrini, ...