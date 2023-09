(Di sabato 30 settembre 2023) "Non si può continuare a morire di! Nella soladaci sono stati 97 decessi, ben 7 in più dello scorso, mentre nella provincia di Pavia se ne contano 5". A ...

Maurizio Landini , segretario della Cgil, a margine dell'assemblea generale del sindacato dal titolo `rispetto per il lavoro ´, in corso a Bologna, ha ...

Roma, 13 set (Adnkronos) - "Landini mi ha mostrificato per anni sul Jobs act e ora la Cgil licenzia e non è neanche vero che lo fa con il Jobs act, ...

Un segnale “preoccupante” per i lavoratori e per le imprese. Perché il risultato è un “totale disinvestimento” e le ore previste, oltre a diminuire, ...

...- prosegue la- denunciamo una situazione ormai inaccettabile e chiediamo con forza, ancora una volta, la massima attenzione sulla prevenzione e sulla tutela della sicurezza nei luoghi diAnche laha grandissime colpe, ed è dunque parte fondamentale di questa metastasi che sta ... è finito da tempo seppellito dalle svariate forme legislative che hanno reso iluna variante ...

Lavoro: Cgil, 97 morti da inizio anno in Lombardia, 7 più 2022 Agenzia ANSA

Sono già 97 i morti sul lavoro in Lombardia da inizio anno: l'appello di Cgil L'Informatore Vigevanese

"Non si può continuare a morire di lavoro! Nella sola Lombardia da inizio anno ci sono stati 97 decessi, ben 7 in più dello scorso anno, mentre nella provincia di Pavia se ne contano 5". A ...Si è svolta nel Salone della Camera del Lavoro di Varese una conferenza stampa sulla grande manifestazione nazionale "La Via Maestra - Insieme per la Costituzione" promossa dalla Cgil e da altre ...