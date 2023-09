Lavoro agile per i docenti “super fragili” | proroga fino al 31 dicembre 2023 | adibiti ad attività di supporto all’attuazione del PTOF Dl Proroga Termini PDF

Era uno dei punti più attesi per quanto riguarda il rinnovo del contratto scuola : stiamo parlando della regolamentazione del lavoro a distanza per ...

Roma, 8 ago. (Labitalia) - Che sia per inseguire offerte più vantaggiose o per sfuggire alla calca estiva dei luoghi di villeggiatura, sempre più ...

Roma, 8 ago. (Labitalia) - Che sia per inseguire offerte più vantaggiose o per sfuggire alla calca estiva dei luoghi di villeggiatura, sempre più ...

Che sia per inseguire offerte più vantaggiose o per sfuggire alla calca estiva dei luoghi di villeggiatura, sempre più persone scelgono di andare in ...

(Adnkronos) – Che sia per inseguire offerte più vantaggiose o per sfuggire alla calca estiva dei luoghi di villeggiatura, sempre più persone ...

Durante la pandemia, senza digitalizzazione, non sarebbero stati possibilie didattica a distanza. Scuola esono diritti costituzionali, e la digitalizzazione rende questi diritti ...Il gameplay è estremamente elementare: pilotando uncaccia dobbiamo esplorare il cielo in cerca di aerei nemici da abbattere tramite una mitragliatrice munita di colpi infiniti . Qui e lì ci ...

Smart working per i dipendenti pubblici fragili prorogato fino a 31 dicembre: ok del governo Il Fatto Quotidiano

Smart working per i fragili nella PA, arriva la proroga fino al 31 dicembre 2023 Orizzonte Scuola

Arriva la proroga del lavoro agile agevolato per gli statali considerati fragili, in scadenza il 30 settembre. La misura ha trovato spazio ieri nel decreto legge con disposizioni urgenti per ...Da oggi i dipendenti del Comune possono fare domanda per il telelavoro. Lo prevede un apposito avviso pubblico, in vigore proprio da oggi 29 settembre, che servirà per la formazione di una graduatoria ...