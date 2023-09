L'arma in più dell'Inter per battere il Milan nel derby? Lautaro Martinez . Il capitano nerazzurro è quello che fra le due formazioni ha segnato di ...

MILANO - All' Inter Javier Zanetti è così inavvicinabile , distante anni luce da qualsiasi paragone, che c'è posto solo alle sue spalle. In modo ...

...sua prestazione cresceripresa, quando anche l'applicazione diventa finalmente accettabile. Determinante nell'azione del raddoppio, con l'assist, tanto preciso quanto intelligente per. (...SALERNO -Martinez show: l'attaccante argentino dell' Inter segna quattro gol nel rotondo 4 - 0 con il ... il 26enne di Bahia Blanca firma un nuovo recordstoria della Serie ...

Lautaro nella storia: primo giocatore a segnare quattro gol in serie A entrando dalla panchina Corriere dello Sport

Inter, Lautaro entra nella storia della Serie A: "Cresciuto dentro e fuori dal campo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lautaro entra pure nella storia della Serie A, come primo giocatore e segnare 4 reti entrando dalla panchina. La Salernitana resta nei bassifondi della classifica, pagando a caro prezzo le ingenuità ...Così Lautaro Martinez, con in mano il pallone della sua quaterna e dai microfoni di Sky Sport, dopo aver segnato un poker di reti alla Salernitana. Per un calciatore entrato a partita in corso è un ...