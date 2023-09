Lautaro Martinez | parla l’agente | “Ha tante offerte | ma lui vuole solo l’Inter”

Alejandro Camano, agente del capitano dell’Inter Lautaro Martinez , nel corso di un suo intervento a “TV Play” in diretta su Twitch ha Parla to del ...

Salernitana-Inter vedrà Lautaro Martinez per la prima volta in panchina nel corso di questa stagione. O almeno questa è la certezza che ha Sport ...

cuore nerazzurro. Nonostante preferisca guardare sul breve termine, come più volte ha affermato lui stesso, l'attaccante ha già le idee chiare anche riguardo il futuro: non vuole ...INTER (3 - 5 - 2) : Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco,, Thuram. All. Inzaghi. Come vedere Salernitana " Inter dall'estero Quando ...

GdS - Lautaro ha bisogno di riposo. A Salerno con Thuram-Sanchez Fcinternews.it

Torna l'analisi di tutte le partite di Serie A con probabili formazioni e fantaconsigli riguardanti la settima giornata che inizierà con tre anticipi al sabato.Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di TvPlay dell'attaccante nerazzurro e del suo futuro. Ecco le sue parole: "L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, e ha avuto ...