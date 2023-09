Lautaro Martinez guida la reazione Inter Il Toro bestia nera della Salernitana | 9 gol in 5 partite

(Di sabato 30 settembre 2023) L’senzacrea ma non concretizza. Nel secondo tempo, invece, dopo l’ingresso del, mette in rete quel che costruisce, affidandosi alle straordinarie doti realizzative del suo capitano e centravanti. All’Arechi la squadra di Simone Inzaghi batte 4-0 lagrazie al poker dell’attaccante argentino, che si conferma. Per lui sono nove i gol in 278 minuti contro la, in appena cinque. Nessuno nella storiaSerie A aveva mai realizzato quattro reti in uscita dalla panchina. Un piccolo ma prezioso record in una serata che regala la scossa dopo il ko col Sassuolo in vistaChampions. Simone Inzaghi non ...

Commenta per primo Salernitana - Inter 0 - 4 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 63', 77', 85' rig. E 89'Assist: 63' Thuram, 77' Barella Salernitana (4 - 4 - 1 - 1): Ochoa; Daniliuc (86′ Pirola), Gyomber, Lovato, Bradaric; Kastanos, Bohinen (79′ Maggiore), Legowski, Cabral (...SALERNO - Show diall'Arechi e Inter ancora in vetta. Il 4 - 0 con cui la sua squadra batte a domicilio la Salernitana di Paulo Sousa (quarto ko in sette giornate di Serie A) consente infatti a Simone ...

Lautaro Martinez vuole solo l'Inter e pensa al rinnovo: le parole dell'agente Virgilio Sport

Pagelle Inter-Sassuolo: Lautaro Martinez non brilla, Berardi sì Tuttosport

18 punti come il Milan e scontro diretto a favore, anche se con le regole introdotte l’anno scorso si spareggerebbe comunque. Trascinata da Lautaro Martinez in versione pokerista, l’Inter riacciuffa l ...L’Inter non si ferma in casa della Salernitana. Al 89’ Carlos Augusto spunta sulla sinistra e mette al centro area per Lautaro Martinez che non sbaglia la girata in area per il 4-0. Primo poker in ...