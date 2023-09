Lautaro Martinez entra | ne fa 4 e affonda la Salernitana | l’Inter torna prima | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 30 settembre 2023)-Inter, gara serale del sabato che apre la 7ª Giornata di Serie A, finisce 0-4. Se ci si limita al tabellino, sembra un dominio assoluto dei nerazzurri che in realtà. per 61 minuti di gioco, hanno dovuto fare i conti con qualche scoria dovuta alla stanchezza per le tante gare ravvicinate e unapiù ostica del previsto. Cos’è successo al 62? minuto? Si è scatenato. Il bomber argentino, subto dalla panchina sulla quale sedeva comodamente per il turnover operato da Inzaghi, ha messo a segno 4 gol in 27 minuti di gioco. Un impatto devastante per “El Toro” che ha segnatocon uno scavetto su assist di Thuram, poi ha piegato le mani di Ochoa su assist di Barella, ha trasformato il rigore procurato ancora da Thuram e nel finale ha appoggiato ...