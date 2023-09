L' Armenia | oltre 100 000 persone fuggite dal Nagorno - Karabakh

L’Italia risponde alla chiamata di aiuto arrivata all’Ue da parte dell’ Armenia , a causa dell’ondata di profughi scatenata dalla crisi in ...

(Adnkronos) – Sono oltre 80mila gli sfollati della regione del Nagorno Karabakh, arrivati in Armenia , dopo l’operazione militare lampo lanciata da ...

Dopo 30 anni di gestione da parte delle forze separatiste, il presidente del Nagorno Karabakh Samvel Shahramanyan ha firmato un decreto per lo ...

Sono Oltre 20.000 i rifugiati arrivati in Armenia dal Nagorno Karabakh , l'enclave separatista a maggioranza etnica armena che è stata sconfitta in ...

Circa 1.050 persone sono arrivate in Armenia dal Nagorno - Karabakh. "Questa sera sono arrivate in Armenia dall'Artsakh (come gli indipendentisti ...