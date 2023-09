L' Antimateria e la Sua Gravitazione | Una Scoperta Rivoluzionaria

(Di sabato 30 settembre 2023)e Gravità: Una Storia di Attraction Fino a oggi, un enigma persisteva nell'ambito della fisica: come interagisce l'con la gravità? Finalmente, una ricerca condotta da esperti della collaborazione internazionale ALPHA (Antiidrogeno Laser Physics Apparatus) presso il CERN, il laboratorio europeo in Svizzera, ha gettato luce su questo mistero. La? L'è attratta dalla gravità nello stesso modo della materia ordinaria. Svelare il Mistero: L'e la Gravità In passato, molti fisici sospettavano che l'dovesse rispondere alla gravità in modo simile alla materia, ma mancavano prove tangibili. L', per chi non ne sia familiare, è la controparte dell'ordine naturale delle cose: ha cariche elettriche ...

... le difficoltà tecniche per larealizzazione, fino a ieri considerate praticamente insormontabili, sono state superate ed è stato finalmente possibile osservare direttamente l'mentre "...... perché appena entrano in contatto materia esi distruggono a vicenda in un processo detto annichilazione . Dunque, pur ritrovandocela ovunque e pur sapendo da quasi un secolo della...

A spazzare via ogni dubbio è un esperimento condotto al Cern, per il quale è stato utilizzato un gas costituito da anti-idrogeno ...In termini gravitazionali, l’antimateria si comporta in modo simile alla materia, è cioè soggetta alla forza di gravità in modo attrattivo ...