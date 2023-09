L’amore sul set | le nozze lampo | i tira e molla | la storia d’amore tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Nel film Interstellar è contenuta una frase sull’amore che avviene in un dialogo fra i due protagonisti Cooper e Amelia. Di seguito vi riportiamo il ...

Luca Barbarossa resta tra i cantati più apprezzati nell’immaginario musicale italiano. L’artista, dopo la pubblicazione in formato digitale del suo ...

L’inizio stagione della Juventus è abbastanza positivo. I bianconeri sono nuovamente in lotta per il vertice. Il 2023 è stato un anno molto ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno superato la loro relazione passata ed hanno proseguito per strade separate. Belen ha iniziato una ...

... Venere in quadratura con Urano è benzina spruzzatafuoco con ...in quadratura con Urano è benzina spruzzatafuoco con'... i Tarocchi raccontano le energie generali I Segni favoriti pere ...'insediamento libero restava'isola di Mala ChortycjaDnepr,...di Gogol perché passò dalla parte dei polacchi per. Falsi ...

L'amore sul set, le nozze lampo, i tira e molla: la storia d'amore tra ... ilGiornale.it