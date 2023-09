L' Albania nasconde un parco nazionale mozzafiato | rocce | abeti e sorgenti naturali ti aspettano questa autunno

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie Hai già fatto il bagaglio per le tue vacanze estive in? Bene, ma non dimenticare di riservare un po' del tuo tempo per scoprire il meraviglioso"L'Abete di Drenova". Un vero e proprio gioiello naturale che ti aspetta per regalarti esperienze indimenticabili tra montagne, boschi ed'acqua cristallina. Il fascino del"L'Abete di Drenova" Se pensi che l'sia solo mare e spiagge, ti sbagli di grosso. Questo paese offre meraviglieuniche come il"L'Abete di Drenova", situato nel cuore dell'centrale, a due passi dal pittoresco villaggio di Corizza. Estendendosi per ben 1.380 ettari, il ...