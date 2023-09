La vittoria della bimba con la pèsca non aiuta né un campo né l’altro

Leggi su formiche

(Di sabato 30 settembre 2023) Come molti miei coetanei ho molte nostalgie, la ritengo una cosa normale. Tra queste c’è anche quella di Carosello, prima del quale noi bambini non andavamo mai a letto. È uno dei motivi per cui ritengo che Carosello abbia partecipato a definire la cultura media italiana. Noi bambini del tempo o giovanissimi non potevamo prescinderne. Aggiungo che, anche in conseguenza di questo, non ho difficoltà a riconoscere che i pubblicitari possono essere artisti, possono essere geniali, e la loro comunicazione e capacità comunicativa non va presa sotto gamba, soprattutto da chi con la comunicazione ha a che fare. E oggi, nell’epoca dei social media, quasi tutti apparteniamo alla categoria dei comunicatori. Parto dunque da qui perché ritengo che guardare dall’alto in basso gli spot pubblicitari sia un errore da matita blu. E tanto, di positivo o negativo, ci sarebbe da dire al riguardo. Il ...