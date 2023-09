La vasta rete di ' amici' che coprì la latitanza di Mesina

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - Ladi Graziano, esponente di spicco del banditismo sardo, fu coperta da unadi favoreggiatori, in ambito familiare ma non solo: gli ultimi giorni dell'ergastolano di Orgosolo, catturato a Desulo, nel Nuorese, dai carabinieri del Ros il 18 dicembre 2021, sono raccontati nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Cagliari, Michele Contini. Dall'inchiesta della Dda è emerso un inquietante intreccio fra 'colletti bianchi' con contatti con i vertici istituzionali della Regione Sardegna, un'associazione segreta e una presunta associazione di stampo mafioso, alcuni componenti della quale erano impegnati nel traffico di droga. L'indagine è destinata ad allargarsi: durante le perquisizioni condotte nell'operazione 'Monte Nuovo', oltre a stupefacenti e contanti, sono state trovate ...

Sono una ventina le persone accusate di aver aiutato l'esponente di spicco del banditismo sardo, ora in carcere per espiare una condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di drog ...Nuoro Politici, medici e professori universitari, ma non solo. Ci sono anche imprenditori di prestigio nella vasta rete di conoscenze e influenze intessute da Nicolò “Cioccolato” Cossu che emergono da ...