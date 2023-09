La svolta sull’omicidio di Tupac Shakur | dopo 27 anni arrestato un sospettato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Un uomo, Duane Keith Davis, è stato incriminato con l’accusa di omicidio per la morte del rapper, ucciso a Las Vegas nel ’96. Il celebre artista hip-hop venne ferito a colpi di pistola la notte del 7 settembre di ventisettefa, e poi morì in ospedale sei giorniaveva 25ed era considerato uno dei maggiori interpreti del rap americano. Davis era entrato fin da subito nell’inchiesta ma con un altro ruolo: quello di testimone oculare, insieme a un’altra persona.fu uno dei rapper più influenti di sempre e la sua morte, avvenuta sei giornila sparatoria per le ferite riportate, era rimasta un caso irrisolto per quasi trent’. L’uomo si chiama Duane Keith Davis. ...