La strana scelta dei pensionati | preferiscono le crociere alle case di riposo

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie Immagina la pensione come un periodo di infinite vacanze, un'avventura continua a bordo di una nave da crociera, senza la preoccupazione delle spese di una casa di. Questo è esattamente quello che hanno fatto Marty e Jess Ansen, una coppia di anziani australiani. Hanno trascorso l'ultimo anno e mezzo in un viaggio senza fine a bordo della nave Coral Princess. E la loro avventura non finisce qui. La vita a bordo: Un'avventura senza fine Marty e Jess, ex residenti di una casa di, hanno deciso di cambiare completamente la loro vita. Hanno trascorso 455 giorni in mezzo al mare, tra balli, cene deliziose e nuove amicizie. Secondo loro, non esiste una vita migliore e più economica di questa. La coppia, con il loro spiritogro, è diventata una vera e propria celebrità sulla nave. Marty e Jess sono sempre al ...