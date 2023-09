La Slovacchia ha un favorito alle elezioni | Robert Fico | filorusso

Lungo le strade principali e le autostrade della capitale Bratislava i cartelloni pubblicitari dello Smer - SD promettono 'stabilità, ordine e benessere', mentre laprogressista garantisce ...Laoggi va al voto e i sondaggi danno comelo Smer dell'ex premier, Robert Fico, con quasi il 20 per cento dei voti. In un panorama politico frammentato, le urne potrebbero ...

Slovacchia al voto, favorito il filorusso Robert Fico Euronews Italiano

Elezioni Slovacchia, Fico favorito. Europa spaventata dall'Orban di sinistra Affaritaliani.it

Oggi, sabato 30 settembre, in Slovacchia si vota per le elezioni parlamentari. Secondo i sondaggi, il partito che raccoglierà più consensi è quello guidato da Robert Fico (si legge “Fizo”), un ...Cosa si dice sulle elezioni in Slovacchia Comporre il puzzle di governo dai tanti tasselli che usciranno dalle urne slovacche sarà il compito più difficile per il vincitore delle elezioni di sabato 30 ...