La sirenetta in 4K UHD | la recensione | in fondo al mar c' è un video pazzesco

(Di sabato 30 settembre 2023) Lade Lain 4K UHD: ildell'edizione Disney distribuita da Eagle resta straordinariamente fedele al discusso look del film e offre un ottimo audio oltre a un nutrito pacchetto di extra. La Disney continua con i suoi remake live-action dei grandi classici animati che hanno caratterizzato la sua storia di successi. L'operazione stavolta ha riguardato La, celebre cartoon del 1989 con protagonista Ariel, una delle principesse più amate di sempre. Il film, che vede Halle Bailey nelle vesti della protagonista, è proposto dal regista Rob Mashall in una veste con tanta CGI e tecnica superba, anche se con scelte di look molto discusse. C'è una Ariel più moderna in questa rivisitazione del classico di animazione Disney. La figlia più giovane di Re Tritone è la più ribelle, vuole scoprire di …

