La scure di XiJinping agita l' oriente

(Di sabato 30 settembre 2023) Un’ondata di epurazioni e licenziamenti eccellenti ha scosso le fondamenta del potere di Pechino. Una prova che il presidente cinese sta affrontando seri problemi, certamente di tenuta economica. Che potrebbero risolversi con la presa di Taiwan. Scopriremo presto se con le buone o con le cattive. Accade qualcosa di strano, in Cina. Qualcosa, forse, non sta andando come previsto. E il fioccare di licenziamenti ed epurazioni ai vertici del comando militare ne sarebbero il segnale più evidente. Già: in queste ultime tre settimane, la Commissione centrale per l’ispezione disciplinare del governo ha fatto una «strage», arrestando e rimuovendo un numero rilevante d’importanti funzionari militari e delle aziende collegate all’apparato bellico. Perché? La «purga» ha colpito chirurgicamente l’élite della difesa strategica del Paese, gettando nella vergogna, tra gli altri, nomi eccellenti quali: ...