La Salernitana di Sousa punta sul ritorno di Dia per ritrovarsi

(Di sabato 30 settembre 2023) Lasta vivendo un inizio di Serie A decisamente difficile.sempre sul 3-4-2-1, ma sia la difesa sia l’attacco non stanno funzionando. Cabral è il nuovo innesto con l’impatto più significativo. TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 3-4-2-1. La squadraa tenere palla, ma sa anche colpire sfruttando gli spazi. Centrali nello sviluppo del gioco sono i due trequartisti, chiamati sia ad aiutare a impostare che a occuparsi del lato offensivo, con Candreva cuore assoluto dell’intera squadra con la sua capacità di impostare, rifinire e anche concludere. Fondamentale per dare peso all’attacco la figura di Boulaye Dia, unicaaffidabile a disposizione del tecnico. E di nuovo convocato per oggi. Il gioco si sviluppa di preferenza sugli esterni. In fase ...

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra ...

Salernitana-Inter è la sfida in programma domani (sabato) allo stadio Arechi alle ore 20.45, valevole per la settima giornata di Serie A. Sousa va a ...

Paulo Sousa in Salernitana-Inter si gioca tutto, ma dovrà farlo senza Antonio Candreva infortunato. Come lui non ci saranno anche altri due ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida trae Inter, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024 . La squadra di Simone ... E in più la formazione di Pauloè alla ...Stasera l'Inter di Simone Inzaghi affronterà ladi Pauloin occasione della settima giornata del campionato italiano di Serie A: le ultimissime notizie sui nerazzurriMancano sempre meno ore alla sfida dell'Inter di Simone Inzaghi ...

Salernitana-Inter, Sousa: “Le aspettative su di noi sono aumentate. Inzaghi sta…” Mediagol.it

Salernitana, Paulo Sousa: «Per fare risultato con l'Inter dobbiamo avere fame» Calcio News 24

Simone Inzaghi si attende una reazione da parte dei nerazzurri, impegnati stasera all’Arechi contro la Salernitana. La squadra di Paulo Sousa è in chiara difficoltà ma in partita secca può mettere in ...La Salernitana ospita Inter con una prerogativa importante rappresentata non solo dalla volontà di conquistare almeno un punto, ma anche dalla consapevolezza che a breve ci potrebbe essere un cambio ...