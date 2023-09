La Repubblica del Nagorno-Karabakh non esisterà più

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) «Stepanakert addio». Il capoluogo dell’enclave armena dell’Azerbaigian non sarà più capitale di uno Stato che non c’è. L’annuncio del presidente Samvel Shakhramanian equivale alla più umiliante delle rese: «Tutti gli organi statali e le organizzazioni che dipendono da loro devono essere sciolti entro il 1 gennaio 2024 e ladel(Artsakh) cessa di esistere». Un colpo di spugna a più di 30 anni di irredentismo costati tre guerre e 200mila vittime da quando – dissoltasi l’Urss – gli armeni dell’”Artsakh” si rifiutarono di far parte dell’Azerbaigian con l’appoggio della madre patria Armenia e la protezione di Mosca. Tutto come evaporato in 48 ore di “quasi guerra” la scorsa settimana e, soprattutto, di rivoluzione diplomatica: Mosca non ha sostenuto l’intervento armato armeno ma mediato per una fulminea ...