Appuntamento domenica primo ottobre nell'ambito della mostra per celebrare i primi 50 anni di Unicoop FirenzeSi è aperta sabato 9 settembre alladi Firenze l'undicesima edizione di DaTE, l'appuntamento con il meglio dell'eyewear ... "Firenze è una città baricentrica che, con DaTE, siper due ...

La Leopolda si trasforma in una maxi ludoteca con il FirenzeGioca LA NAZIONE

"DaTE" l'occhialeria internazionale in mostra alla Leopolda di Firenze intoscana

Firenze, 30 settembre 2023 – Amanti del gioco da tavolo, non perdetevi l’appuntamento di domani, primo ottobre, alla Leopolda. FirenzeGioca OFF va infatti in scena nell’ambito della mostra per i 50 an ...