La Gazzetta punge il Napoli | c' entrano Osimhen e il no al Tapiro - Top News

(Di sabato 30 settembre 2023) Altro affondo delladello Sport nei confronti dele in particolare del presidente Aurelio De Laurentiis. In un articolo pubblicato sull'edizione odierna della Rosea, si mettono a confronto le vicende ...

In casa Milan ci si lecca le ferite dopo il derby perso malamente contro l 'Inter. Cinque gol sul groppone sono duri da digerire, così come le parole ...

Altro affondo delladello Sport nei confronti del Napoli e in particolare del presidente Aurelio De Laurentiis. In un articolo pubblicato sull'edizione odierna della Rosea, si mettono a confronto le vicende ...In casa Milan ci si lecca le ferite dopo il derby perso malamente contro l 'Inter. Cinque gol sul groppone sono duri da digerire, così come le parole di Pioli al termine della partita, forse ancora ...

Inter, allarme attacco: dopo il derby non punge più. E a Inzaghi mancano anche i cambi La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta punge Garcia: 'Sembra Benitez all'Inter dopo il Triplete' AreaNapoli.it

Come riporta Gazzetta, non solo Berardi, piace Georgiy Sudakov, 21enne ucraino dello Shakhtar Donestk, e Mattia Zaccagni della Lazio (contratto in scadenza nel 2025).Come riferisce Gazzetta, la Juventus dovrà fare cassa con una cessione. Il maggiore indiziato, ora come ora, è Samuel Iling Jr. Un po’ perché il 19enne ...