La Federhockey fa 50 anni Presidente Mignardi | ' Progettiamo futuro'

(Di sabato 30 settembre 2023) Si è svolta nel pomeriggio di venerdì, presso il Salone d'Onore del Coni, in Roma, la cerimonia di celebrazione del Cinquantenario della Federazione Italiana Hockey. Esattamente 50fa, il 29 ...

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì, presso il Salone d'Onore del Coni, in Roma, la cerimonia di celebrazione del Cinquantenario della Federazione Italiana Hockey. Esattamente 50fa, il 29 settembre 1973, nasceva la FIH - Federazione Italiana Hockey - il cui compleanno è stato celebrato con un incontro di carattere cerimoniale, sviluppatosi in tre parti: una prima ...2' di lettura 04/09/2023 - Oltre 300 giocatrici e giocatori dai 6 ai 16, 16 squadre, 154 partite in 3 giorni. Questi i numeri della Sesta Edizione del Trofeo del ...sportive della. "Un ...

Hockey prato: una posizione guadagnata nel ranking mondiale per la Nazionale italiana OA Sport

Su quel barcone a Cutro è morta anche Shahida, la capitana della nazionale pachistana di hockey RaiNews

Roma, 30 set. (askanews) - Si è svolta nel pomeriggio di venerdì, presso il Salone d'Onore del Coni, in Roma, la cerimonia di celebrazione ...