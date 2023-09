La Federcalcio spagnola fa fuori un altro uomo di Rubiales | si tratta del direttore della comunicazione Relevo

... ex arbitro e vicepresidente del Comitato arbitrale delladal 1994 al 2018. A marzo i pubblici ministeri hanno accusato formalmente il Barcellona di corruzione nello sport, ...... che nella sua carriera da dirigente dellacamerunese è ultimamente coinvolto in ... perché Rubiales sì, ma Eto'o no L'ex numero uno della Federazione, dopo il bacio senza consenso ...

Caso Rubiales, la Federcalcio Spagnola: "Inaccettabile" Corriere dello Sport

La Federcalcio spagnola licenzia l'allenatore della Nazionale ... Euronews Italiano

C’è voluto del tempo. E l’accordo arriva in extremis poche ore prima della seconda giornata del campionato di Serie A femminile. Ma arriva.Ed è una ottima ...Non c’è pace per l’ex interista Samuel Eto’o, che nella sua carriera da dirigente della Federcalcio camerunese è ultimamente coinvolto in qualche scandalo di troppo.