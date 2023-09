(Di sabato 30 settembre 2023) Questa sera, sabato 30 settembre 2023, alle ore 21,15 su SkyUno va inLa(The Ugly Truth),del 2009 diretto da Robert Luketic. Commedia romantica, interpretata da Katherine Heigl e Gerard Butler. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Abby Richter è la produttrice di uno show televisivo a Sacramento. Tornando a casa dopo un disastroso appuntamento una sera le capita di vedere un pezzo di uno show televisivo locale: “La”, condotto da Mike Chadway, il cui cinismo sulle relazioni fra uomini e donne incita Abby a telefonare allo show per discutere con lui in diretta. Il giorno dopo scopre che la stazione televisiva sta per ...

Barbara Palombelli ha un ex marito? La risposta è no: da tantissimi anni fa coppia fissa con Francesco Rutelli , conosciuto anche per esser stato un ...

... miro sempre a creare un'emozione forte, mantenendo un certo grado di. I temi cambiano ma ... Ho fatto il mio primo lungometraggio (che formalmente non è considerato dal Ministero perché"...... 'Spesso vi dico che non guardo la classifica, è lae non lo faccio neanche ora. Abbiamo ... La partita però90', non mi interessa essere aggressivo all'inizio e poi subire per il resto della ...

La dura verità: trama e cast del film in onda su Sky Cinema TPI