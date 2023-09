La climatologa Giacomin | «Basta confondere cambiamento climatico e riscaldamento globale» – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) «Si tende ameteorologia e climatologia». Questo è il fenomeno descritto da Serena, meteorologa e presidente dell’associazione Italian Climate Network – che si verifica quando le condizioni meteo portano sul nostro Paese temperature più fredde della media, diventando spesso un pretesto usato da molti per negare che il pianeta Terra si stia surriscaldando a ritmi che rendono ogni giorno più difficile mitigare gli effetti e ridurre l’intensità del. A margine del Festival di Open – Le sfide del Futuro, l’esperta ha spiegato quali sono gli scenari più estremi che si prospettano per il sistema clima e come cittadini e istituzioni possono lavorare assieme per scongiurarli. A chi si impegna personalmente per rallentare il ...