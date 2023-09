La capitale francese riparte dai due estremi cromatici combinati tra loro e tutt’altro che basic

Leggi su amica

(Di sabato 30 settembre 2023) GUARDA LE FOTO Le tendenze moda primavera estate 2024 dalle sfilate Spesso si dice che non può essere tutto bianco o nero. Eppure la Paris Fashion Week primavera estate 2024 non sembra essere d’accorso. I duedella scala cromatica hanno dominato sui colori, da soli ma ancora più spessotra. Che, nelle mani dei designer, hanno dimostrato chiaramente tutto ilpotenziale creativo. Da sempre associati alla luce e all’oscurità, alla nascita e alla morte, alla purezza e alla malvagità, questi due colori non colori sono come lo yin e yang della moda. Per aumentare ilpotere simbolico e grafico, ognuno ha bisogno dell’altro. Ne è dipendente eppure lontanissimo. Non stupisce che ...