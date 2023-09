Klaassen | tocca a te | oggi l’Inter scopre l’olandese! Si porta 3 cose

(Di sabato 30 settembre 2023)debutta dal primo minuto in Salernitana-Inter,. L’olandese prenderà il posto di Mkhitaryan, che rifiaterà dopo le tante gare giocateA LUI ? Lo chiamavano ‘Mister 1-0? efarà il suo esordio dal primo minuto con la maglia del. E’ arrivato il momento di Davy, l’ultimo acquisto estivo della dirigenza nerazzurra. L’uomo arrivato sul gong del mercato, il primo settembre, dopo una vita all’Ajax: 321 partite condite da 93 gol 50 assist. Insomma, non proprio un principiante. Dopo un primo spezzone di gara contro il Sassuolo, l’olandese (30 anni) debutterà da titolare all’Arechi contro la Salernitana. Inzaghi, complice l’infortunio di Davide Frattesi – erede designato per dare fiato a Mkhitaryan – si affiderà proprio all’ex capitano dei ...

In mezzo al campo può scoccare l'ora diDietro Pavard è favorito per una maglia con de ... A destraa Ebuhei. Al centro invece c'è qualche speranza in più per l'acciaccato Ismajli. In ...: s.v. ) Mkhitaryan 5 : Dopo una serie di prestazioni impeccabili, questa volta stecca. ... Castillejo 5,5 :pochi palloni). Lauriente 6 : Quando prende palla mette sempre un po' di ...

Inter, tocca a Klaassen. E non farà solo il vice Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

LIVE DAI CAMPI – Orsolini, Gatti, Pasalic, Beltran, Thauvin, Zapata, Lazovic, Klaassen: le novità SOS Fanta

Di seguito le ultime dai campi di Salernitana-Inter, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Inter - Sabato 30 settembre, ore 20.45, stadio Arechi .Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, l'Inter vuole reagire in vista dei tanti impegni che avranno in queste settimane, a cominciare dalla gara con la Salernitana. E proprio in vista della part ...