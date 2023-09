Ketty Roselli | la causa di morte e la malattia dell’attrice di Centovetrine

(Di sabato 30 settembre 2023)è morta il 29 settembre 2023 a Roma adi una lunga, non specificata dai suoi familiari, per la quale l’attrice ha lottato a lungo. Nel post su Instagram che annuncia ladi, all’età di 51 anni, si fa riferimento ad una grande voglia di vivere, mai messa da parte, nell’ultimo periodo. L’attrice di Don Matteo eaveva 51 anni e non condivideva nuovi post sui social esattamente da ottobre 2022. “è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava” – si legge nell’ultimo post su Instagram – “Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua ...

Grave lutto nel mondo dello spettacolo, se n'è andata alla prematura età di 51 anni, dopo una lunga malattia, l'attrice, nota per aver interpretato la dottoressa Flavia Cortona nella soap opera "CentoVetrine" e per aver preso parte ad alcuni episodi di altre serie tv fra cui "Don Matteo" e "Nero a metà". ...È morta all'età di 51 anni, a Roma, l'attrice e ballerina, era malata da tempo. L'annuncio è stato dato attraverso il suo profilo Facebook: 'è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la ...

È morta Ketty Roselli, attrice di «CentoVetrine» e «Don Matteo». Aveva 51 anni: «Ha lottato fino all’ultimo» Corriere della Sera

Muore a 51 anni Ketty Roselli: addio all'attrice di «CentoVetrine» e «Don Matteo» Open

Il giudice di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento per tre migranti del centro di Pozzallo. Per un quarto il provvedimento non è stato esaminato perchè il richiedente asilo ...Scomparsa a soli 51 anni l'attrice e ballerina Ketty Roselli. Aveva lavorato con i grandi del teatro. Il successo con le serie "CentoVetrine" e "Don Matteo" ...