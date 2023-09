Kastanos al 45? | «Non dobbiamo abbassare la guardia perché…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Grigorisè stato intervistato su Sky Sport al termine del primo tempo di Salernitana-Inter, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 0-0. INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Grigorisdopo il primo tempo di Salernitana-Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. «Potevo far gol, è uscita di pochissimo? Abbiamo 45 minuti, non è importante chi fa gol.continuare su quella strada, nonlaperché abbiamo davanti giocatori forti. Bisogna continuare così? Sì, bisogna continuare a giocare perché abbiamo 45 minuti,farli alla morte perchéfare punti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...