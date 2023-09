Juventus | Giuntoli | “Milan più avanti di noi | il progetto è partito prima”

Il turno infrasettimanale sta per andare in archivio, mentre la Juventus si gode la vittoria sul Lecce firmata da Milik. Serviva una risposta ...

Il commento di Allegri sulle parole di: " Credo che abbia centrato in pieno tutte le cose. ... L'anno prossimo se lagiocherà in Champions è un risultato per tutti, chi è dentro la ...La vittoria di corto muso sul Lecce non ha sciolto il dubbio sulla reale dimensione dellanuovo corso, quella senza tanti senatori e con qualche giovane in più. E' la favorita per .... ...

Juventus, Giuntoli racconta come è saltato scambio Lukaku-Vlahovic Virgilio Sport

E’ uno scontro diretto tra due squadre ammaccate in attacco. Fuori la coppia titolare di Gasperini, Touré-Scamacca, ma alla vigilia si ferma anche Vlahovic e Allegri non rischia ...Juventus attesa dalla delicata trasferta sul campo dell'Atalanta ... E devi fare i conti con gli avversari. Sul mercato credo che Giuntoli abbia centrato in pieno tutte le cose". Quindi l'idea di ...