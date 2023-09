Juve | sbotta l'agente di Facundo Gonzalez | 'La Samp non mantiene le promesse | a gennaio'

Non c'è posto per Matthijs De Ligt nel nuovo Bayern di Tuchel . L'ex Juve è chiuso da Kim e Upamecano e ha accumulato una...

L’ex difensore ha commentato l’inizio di stagione della Vecchia Signora e anche in quest’occasione tra i sostenitori c’è chi non ha preso bene le ...

Il giorno dopo si è parlato solo e soltanto dell'episodio a favore della, forse perché il più evidente. A Reggio si è assistito ad un errore ancora più evidente perché il fallo di Berardi era da ...... non è la prima volta chee la società non ci sta Un cambio mal digerito da Dusan Vlahovic e il suo atteggiamento è recidivo: non è la prima volta chee la società non ci sta. Secondo ...

Vlahovic sbotta, è recidivo: la Juve gli imporrà un altro atteggiamento. E contro il Lecce... Juventus News 24

Giugliano, Di Napoli sbotta alla vigilia del derby con la Juve Stabia: «Non è vero che giochiamo male» ilmattino.it

Il giornalista sportivo ex Mediaset, Paolo Ziliani, ha denunciato su Twitter gli errori arbitrali nei confronti di un club italiano.Terminato il turno infrasettimanale, ma affiorano le polemiche: alcuni club si sentono fortemente penalizzati per alcune decisioni ...