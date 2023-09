Juve | occhi su Matturro del Genoa

Tanto per cominciare un'attenzione particolare la si dedicherà ad Hamza Rafia, il classe 1999 che, dopo la proficua esperienza in...

L’ex Juventino Giancarlo Marocchi non ha dubbi, per l’opinionista Sky La Juventus è da Scudetto mentre il Napoli rispetto allo scorso anno è ...

Nonostante le polemiche per la direzione in Juve ntus-Lecce, il designatore Rocchi ha deciso di confermare Giua per Juve ntus-Atalanta. Quanto ...

... che alla squadra manchi carattere, è sotto glidi tutti. Fin dalle ultime avventure in ... dopo Inter e, è la terza squadra per costo (157 milioni) a fronte di giocatori non proprio ...Nasri aveva glianche sotto i piedi, una tecnica impressionante. Può il georgiano arrivare ... ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli,, Atalanta e Lazio. ...

Juve, occhi sui 'gioielli' del Lecce: Vucinic consiglia Krstovic, ma l ... Calciomercato.com

Vucinic: "Juve, occhio a Krstovic. Assomiglia a Boksic" La Gazzetta dello Sport

Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, club che già un paio di anni fa aveva messo gli occhi sul campione del mondo Under 20. L'approdo di Matturro al Grifone, che lo scorso gennaio riuscì a battere ...Come riferisce Tuttosport in questo momento Khephren Thuram del Nizza rappresenta la prima scelta per il calciomercato Juve. Ecco perché spaventa la concorrenza del Bayern, che ha messo gli occhi sul ...