Juve | la precisazione sul ruolo di Magnanelli | Serie A

(Di sabato 30 settembre 2023) 2023-09-30 16:16:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Un collaboratore, che dà il suo contributo. Importante. Massimiliano Allegri aveva già spiegato il lavoro diall’interno degli allenamenti. L’ex capitano del Sassuolo e membro dello staff di Dionisi nella scorsa stagione era balzato al centro di ogni discorso dopo le parole di Chiesa in seguito alla prima vittoria contro l’Udinese. Ecco: a spegnere la-mania ci ha pensato stavolta anche lo Sport Director Cristiano Giuntoli. Che a Repubblica ha chiarito: “Nello staff ci sono persone come Aldo Dolcetti, scienziato del calcio, Marco Landucci, Simone Padoin, solo per fare alcuni nomi.ha sostituito Bianco portando delle idee interessanti, indubbiamente, ma chi detta le linee guida è Allegri”. Vai alla fonte di ...

Commenta per primo Un collaboratore, che dà il suo contributo. Importante. Massimiliano Allegri aveva già spiegato il lavoro di Magnanelli all'interno degli allenamenti. L'ex capitano del Sassuolo e ..., come cambierebbe l'11 con Berardi. Grande: si parla sempre in modo ipotetico. Ma Allegri come potrebbe schierare Berardi nel suo undici titolare Sembra quasi un paradosso, ma ...

Juventus, per Berardi a gennaio c’è un piano: ecco come può arrivare da Allegri Virgilio Sport

Provedel, gli inizi da attaccante e il gol in Serie B con la Juve Stabia Sky Sport

Il contest era inserito in una manifestazione di kickboxing. L'attacco dei Cinquestelle. Nello «slap» gli uomini si prendono a schiaffoni e nello «Slap Booty» le donne si sculacciano. Era attesa in g ...La Juventus potrebbe riaprire la trattativa con il Sassuolo nella finestra invernale di calciomercato: la strategia e come giocherebbe nell'ipotetico undici di Allegri ...