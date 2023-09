Juve | ci sono novità su Thuram

(Di sabato 30 settembre 2023) Ci vuole un centrocampista. In casaavanza questa consapevolezza, che presto può tramutarsi in decisione. Ecco perché si...

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri , ha parlato del Milan in vista della lotta Scudetto

sono 22 i Convocati di Massimiliano Allegri per la sfida che vedrà la Juve ntus questa sera affrontare il Lecce in casa all'Allianz...

Tra sabato e domenica infatti, prima di rituffarsi nella Champions League , le bigimpegnate ... e la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la sconfitta contro laed il pareggio contro Atletico ...Il calcio non è da one man show, solo tutti insieme possiamo riportare ladove merita. Iouno che aggrega', sostiene.

TMW - Ag.Facundo Gonzalez: "Sono preoccupato, alla Samp non gioca. Anche la Juve è sorpresa" TUTTO mercato WEB

Giuntoli: 'La Juve è casa. Osimhen e Kvara Ho colto delle coincidenze' AreaNapoli.it

Ci vuole un centrocampista. In casa Juve avanza questa consapevolezza, che presto può tramutarsi in decisione. Ecco perché si sta sondando il mercato in ogni modo e in ogni senso: l'obiettivo è ...Su Gazzetta:Dagli sprint alla panca È il tirocinio di Allegri.L’americano era partito a tutto gas ma ora Max gli preferisce McKennie. Weah ha soli 23 anni e non ha mai fatto ...