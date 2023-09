Juve | Allegri vince nell’ippica | il suo cavallo trionfa a Capannelle

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Massimiliano. L’allenatore dellantus oggi può celebrre il successo di uno dei suoi cavalli: Lyricus hato all’Ippodromodi Roma nel Premio Fastigio. Guidato magistralmente al successo da Dario Di Tocco, rigorosamente in giubba amaranto, il 4 anni pupillo del tecnico bianconero, acquistato in Francia, hato su La Cortigiana al secondo posto, Godsave al terzo e Altalene al quarto. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Massimilianovince nell'ippica. L'allenatore della Juventus oggi può celebrre il successo di uno dei suoi cavalli: Lyricus ha trionfato all'Ippodromo Capannelle di Roma nel Premio Fastigio. Guidato ...Buone notizie per. Nella seduta di allenamento di questa mattina, si è aggregato al gruppo anche Kean . L'attaccante della Juventus ha saltato il match interno con il Lecce a causa di un problema alla tibia.

Atalanta Juve sarà anche la sfida nella sfida tra Allegri e Gasperini, allenatori con filosofie di gioco opposte ma con alcuni punti in comune. Tra questi l’ampio utilizzo dei giovani e il fatto che e ...Ci sono almeno tre possibili ballottaggi a livello di formazione per Massimiliano Allegri in vista della sfida di Bergamo. In difesa de decidere chi giocherà tra Rugani e Federico Gatti, ...