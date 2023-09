Juve | a gennaio pronto l’assalto a Thuram | Giuntoli studia il colpo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Le ultime sulla situazione a centrocampo dellantus in vista del calciomercato di. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, lantus sta giàndo le possibili mosse di calciomercato in vista di. Per puntare allo scudetto, i bianconeri si muoveranno infatti a centrocampo. Con la sempre più probabile rescissione di Pogba,ha già messo nel mirino Khephrendel Nizza. I bianconeri proveranno ad imbastire una trattativa in prestito oneroso con diritto di riscatto.