(Di sabato 30 settembre 2023) ROMA - Si chiama. Elo conosce bene dato che spesso si affaccia al Tre Fontane per seguire i ragazzi della Primavera. Era presente in tribuna, per esempio, per vedere Roma - ...

ROMA - Si chiama. E Mourinho lo conosce bene dato che spesso si affaccia al Tre Fontane per seguire i ragazzi della Primavera. Era presente in tribuna, per esempio, per vedere Roma - Frosinone di ...Per giocare a quattro col Frosinone devo convocarecome ala destra ed El Shaarawy ala sinistra. Dybala non può giocare esterno . "Tra Ndicka e Ibanez come difensore puro non c'è confronto. ...

Joao Costa, chi è l’ultimo bambino di Mourinho Corriere dello Sport

Chi è Joao Costa: l’esterno portoghese nominato e convocato da Mourinho ForzaRoma.info

Lo Special One in conferenza stampa ha annunciato la convocazione del classe 2005 che potrebbe anche partire dal primo minuto ...Un altro giovane approda alla corte di Josè Mourinho. Lo stesso Special One ha annunciato che domani l’esterno classe 2005 Joao Costa sarà convocato per la sfida contro il Frosinone.